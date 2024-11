Oasport.it - F1: arriva General Motors? Previsto l’ingresso nel 2026, presto l’annuncio ufficiale

Leggi su Oasport.it

Per l’ufficialità si dovrà ancora attendere. Ma sembra ormai vicinissimo un nuovo ingresso nel circus. Secondo voci sempre più insistenti,sarà una nuova squadra di Formula 1 a partire dalla stagione. I rumors, già circolati negli scorsi giorni, si sono intensificati a Las Vegas, città che ospita questo weekend la ventiduesima tappa del Mondiale 2024. Il Team in principio era partner del progetto Andretti che, come sappiamo, ha ricevuto tempo fa la bocciatura da parte di Liberty Media. La decisione lasciava intendere una chiusura da parte dell’azienda circa l’avvento di nuove squadre. Invece, da quanto si vocifera,ha intavolato una serie di colloqui sempre più fitti presentando un progetto efficace ed affidabile. Da quanto emerge sembra che nelle prime due stagioni la scuderia (in gara utilizzando il brand GP oppure optando per Cadillac), dovrà appoggiarsi su una power unit cliente, probabilmente quella della Ferrari o, al massimo, della Honda.