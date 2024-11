It.newsner.com - Storia divertente: Anziano si vendica di tre motociclisti

Oggi vi offriamo una piccola pausa con unache spiega come un tranquillo camionista ha gestito tresenza cuore che hanno interrotto la sua pausa in una tavola calda.In un’affollata area di sosta per camionisti, un uomosedeva tranquillamente al suo tavolo, gustando una fetta di torta e un bicchiere di latte. L’uomo aveva trascorso diverse ore alla guida del suo grosso camion per una consegna e non vedeva l’ora di fare una pausa tanto necessaria prima di rimettersi in viaggio.L’atmosfera era tranquilla, finché la porta non si aprì ed entrarono tre robusti. I loro giubbotti di pelle e la loro presenza intimidatoria fecero girare qualche testa ed era ovvio che quei teppisti volevano creare qualche problema.Quando passarono davanti al vecchio, il primo motociclista si fermò, sorrise e premette la sigaretta accesa sulla torta dell’uomo, sogghignando mentre si allontanava.