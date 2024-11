Tvplay.it - “ESONERO Gilardino Come DE ROSSI. Mi Sembra ASSURDO” ||| Genoa, Di Livio TUONA in Diretta

Leggi su Tvplay.it

Angelo Di, ospite fisso nei programmi di TVPlay, ha parlato innel consueto appuntamento settimanale sul nostro canale Twitch Ospite praticamente fisso di TvPlay, Angelo Di, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, ha parlato dell’di Alberto, ex allenatore delaccostandolo a quello di Daniele De, sollevato da incarico del tecnico della Roma qualche settimana fa.Un duro sfogo indopo le scelte prese in queste prime 12 giornate di campionato da parte della dirigenza di alcuni club, tra cui appunto la Roma ed il. L’estratto completo lo trovate nel video pinnato in alto in questo articolo.L'articolo “DE. Mi, Diinproviene da TvPlay.it.