Ilrestodelcarlino.it - La Lube stacca il pass per gli ottavi. Tre set per chiudere con i cechi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 VK KARLOVA RSKO 0 CucineCivitanova: Balaso (L), Boninfante 2, Dirlic 9, Gargiulo 9, Poriya 11, Lagumdzija 9, Loeppky 13, Orduna 1, Podrascanin 3, Tenorio 4. Non entrati Bisotto, Bottolo, Chinenyeze, Nikolov. All. Medei Vk Karlovarsko: Fiser 2, Manoogian (L), Pfeffer (L), Bajandic 6, Seidl 2, Balaz 3, Chromec, Chirvino 1, Sestan 7, Pastrnak 5, Jansons 2, Spulak 6. All. Mascia Arbitri: Gjoka (ALB) e Tirsel (SVK) Parziali: 25-19 (23’), 25-9 (19’), 25-17 (23’) Note: spettatori 1220;battute sbagliate 5, ace 7, muri 10, attacco 62%, ricezione 50% (20%); Karlovarsko bs 7, ace 2, muri 5, attacco 37%, ricezione 32% (18%) Altra sgambata per lache una settimana dopo replica la vittoria suidel Karlovarsko. Ai biancorossi bastava aggiudicarsi due set per avanzare aglidi finale e invece il percorso in Challenge Cup continua con un altro nettissimo 3-0.