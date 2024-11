Gaeta.it - Escalation del conflitto Ukraine-Russia: il nuovo capitolo dei missili a lungo raggio

Facebook WhatsAppTwitter La tensione tra Ucraina esta raggiungendo nuovi picchi con l’introduzione dinel. Le forze ucraine, supportate da munizioni di ultima generazione provenienti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, stanno intensificando le loro operazioni attaccando obiettivi strategici russi. Mosca, di contro, ha appena risposto con il lancio del missile intercontinentale RS-26 Rubezh, segnando un punto di svolta nella guerra.La strategia ucraina: Atacms e Storm ShadowLe forze armate ucraine hanno recentemente ricevutoAtacms, attualmente utilizzati per colpire obiettivi chiave nel territorio occupato dalle forze russe. Gli Atacms, di fabbricazione americana, offrono una portata massima di circa 300 km e sono stati impiegati in modo mirato per interrompere le linee di rifornimento nemiche.