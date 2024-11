Oasport.it - Curling, l’Italia cede alla Svezia: ora una semifinale durissima agli Europei, le azzurre scoprono l’avversaria

è stata sconfitta dcon il punteggio di 8-4 nell’ultima partita del round robin degli2024 difemminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale è incappata nella terza battuta d’arresto in questa rassegna continentale e ha così concluso la fase a girone unico al quarto posto in classifica generale, con sei successi all’attivo. Lehanno chiuso alle spalle di Svizzera (9),(7) e Scozia (6, ma le anglosassoni hanno prevalso nello scontro diretto).Stefania Constantini e compagne torneranno in scena alle ore 18.00 per affrontare la Svizzera in: servirà la grande impresa contro il quartetto guidato da Silvana Tirinzoni nella rivincita della finale della passata edizione vinta dalle rossocrociate.