Iodonna.it - Straining, cosa fare quando l’ambiente di lavoro è tossico

Il benessere psicologico sulnon è un dato scontato, anzi. Studi e ricerche recenti hanno evidenziato quanto può essereprofessionale evidenziando un nuovo fenomeno, lo. Fase successiva al “classico” stress e differente dal mobbing, loè l’accadimento di un episodio negativo, come un demansionamento, che ha ripercussioni su tutto ile sopratutto a livello psicologico perché non ha vie d’uscita. Stress da rientro al: 5 consigli per gestirlo al meglio X Leggi anche › Stress da rientro aldopo il parto: i consigli della psicoterapeuta per affrontarlo serenamente, da dove nasce il nuovo fenomenoConiato dal professor Harald Ege, il termine “” ha una fortissima assonanza con lo “stress” ma nella pratica indica una situazione che va oltre il classico stress: «In realtà i due termini sono sostanzialmente diversi: il termineoltre a poter essere utilizzato solo in ambito lavorativo, è una forma particolare di stress dovuta a vari fattori, quali l’isolamento, l’eccesso o la mancanza dida svolgere, la decadenza della qualità del» spiega la dottoressa Rita Gnuva, Psicologa di MioDottore.