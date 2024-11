Amica.it - Royal Mansour Tamuda Bay, Marocco: protocolli fusion nella Medi Spa

Leggi su Amica.it

C’È UN PUNTO in cui ilsi affaccia sul Marterraneo, quasi all’incontro con l’Atlantico, tra Tétouan e Tangeri. Si chiamaBay ed è una zona costiera in notevole sviluppo, protetta dalla catena montuosa del Rif. Qui il re Muhammad VI, che crede nel turismo, ai confini con il suo palazzo estivo, ha fatto costruire il terzo hotel della sua collezione, il nuovoBay. Con 55 tra ville e suite, 700 metri di spiaggia privata (l’unica del), un giardino botanico, tre ristoranti gastronomici curati da chef stellati come Éric Frechon, Massimiliano Alajmo e Quique Dacosta e una Spa d’eccezione. Anzi, unaSpa.Bay,SpaLaSpa delBay conta 4.