Gaeta.it - La giunta municipale romana pianifica il rilancio di parchi e giardini: ecco i dettagli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Si avvia un importante progetto di riqualificazione delle aree verdi nella Capitale, con ladel Municipio V che ha programmato due incontri pubblici dedicati ai cittadini e alle associazioni del terzo settore. Queste iniziative mirano a discutere i piani per il parco Roberto Almagià, situato nel quartiere Prenestino Labicano, e per il giardino di via del Campo, nel quartiere Alessandrino. Questi eventi rappresentano un’opportunità fondamentale per coinvolgere la comunità locale nelle decisioni riguardanti il miglioramento degli spazi verdi, che rivestono un ruolo cruciale nella qualità della vita urbana.Incontri pubblici per ascoltare le esigenze della comunitàIl primo incontro si svolgerà lunedì 25 novembre alle 16:30 presso via Torre Annunziata 1, al quinto piano, e sarà dedicato al parco Roberto Almagià.