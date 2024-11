Formiche.net - Il nuovo centro della Terra. La geopolitica dello Spazio raccontata da Cozzi

IlLoè diventato il. . La promessanew space economy è, in estrema sintesi, questa: laddove loera il dominio del divino o dell’ignoto, prima, e «maschera dell’agonismo fra imperi», poi, oggi i privati sono pronti a lavorare, a fare impresa, magari dal dormitorio del college, come in ogni leggenda di startupper che si rispetti. Evidente, a questo punto, quale tipo di nuova misurazione l’Universo contempli: quella del valore, del profitto. Anche oltre i confini del Mondo le regole estendono il corrispettivo terrestre.Il 9 maggio 2019 . a sessant’anni dall’epifanica presentazione dei Mercury Seven in una sala da ballo, mentre Jeff Bezos racconta come stravolgerà, dallo, il nostro mondo, quello stesso mondo osserva un’espansione delle attività spaziali senza precedenti.