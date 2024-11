Metropolitanmagazine.it - Giorgia Cardinaletti, nuovo flirt in corso? Le foto con un noto collega

avrebbe già voltato pagina dopo la fine della storia con Cesare Cremonini: sarebbe inunper la conduttrice del TG1 delle 20:30., dopo Cesare Cremoniniin?A lanciare il gossip è Chi, che in un nuovissimo servizio mostra la giornalista in compagnia di un. L’uomo è Giuseppe Ferrante, undella, con il quale ha condiviso l’esperienza da corrispondente. L’attualmente inviato del programma LA7 L’Aria Che Tira, ha 44 anni ed è stato immortalato dal settimanale di Alfonso Signorini, insieme all’ex di Cremonini a cena in un ristorante romano. Negli scatti dei paparazzi i due si mostrano complici e sorridenti, in una serata vissuta con spensieratezza e divertimento. In principio Ferrante e la 37enne sono stati amici e dall’intesa immortalata dalledella rivista gossip nelle quali figura un abbraccio, sembra sia sia trasformata in un legame più profondo.