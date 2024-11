Ilnapolista.it - Amorim può trasformare Hojlund nel suo nuovo Gyokeres (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Rasmusnon è mai stato in Premier il calciatore costante e devastante che è stato in Serie A. Vanno chiaramente inseriti alcuni parametri in questa valutazione: innanzitutto la capacità incredibile di Gasperini di dare lustro completo ai giocatori che giocano sotto la sua guida. È più o meno lo stesso con Koopmeiners che ora alla Juve non ha ancora segnato. Con De Ketelaere neanche ve lo stiamo a spiegare. In secundis, è pure vero che allo United ultimamente nessun calciatore riesce ad esprimersi. È successo a Pogba ma è da anni che succede a uno (fortissimo) come Marcus Rashford. A Bruno Fernandes stesso, nonostante i suoi gol e assist li faccia eccome. Ora ilsi augura che ilallenatoreabbia un ascendente particolare sullo scandinavo, come è avvenuto con