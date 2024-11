Anteprima24.it - ‘Un salto nel passato’, a Casalduni la presentazione sugli eventi del 1860

Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 23 Novembre, presso l’Auditorium Aldo Moro di, saranno ospiti della Pro Loco die del Comune di, il Professore Giancarlo Prosperi autore dell’opera “risorgimentali in provincia di Teramo dopo il” e Rosario De Simone autore di “Complotto contro Carlo di Borbone” per ladelle loro opere.Il professore Prosperi sarà protagonista anche per un progetto sulla legalità con un gemellaggio tra gli alunni del Comune di Atri, dove lui è docente, e la scuola di.Un’idea che nasce dalla Pro Loco, con il presidente Roberto Melillo che ha così commentato: “E’ una grande opportunità di crescita culturale sia per i ragazzi diche per lo stesso paese. Siamo grati al prof. Prosperi per aver accolto con piacere la nostra idea, realizzandola”.