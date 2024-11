Imiglioridififa.com - POTM, Davitashvili è il miglior giocatore della Ligue 1 di Ottobre per EA FC 25

Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata algeorgiano del Saint-Etienne Zurikouscita in data 19 novembre 2024.Zurikoattualmente gioca nello Saint-Étienne, club che milita nella1 francese. È un centrocampista offensivoGeorgia e indossa la maglia numero 22 nella sua squadra di club.Zurikoè stato scelto come1 per il mese di2024. Scopri tutti iusciti fino a ora nel nostro articolo dedicato e sempre aggiornato.Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili.ZurikoNumero sfide: 2Premio: 1xNon scambiab.Plus+: ED: Regista largo ES: Regista largo, Attaccante internoPlus++: AS: Attaccante internoScadenza: 24 dicembreCosto delle sfide al momento dell’uscita: 36.