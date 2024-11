Gaeta.it - Operazioni dei carabinieri a Trieste: sicurezza rafforzata e arresti significativi

Recentemente, il Comando provinciale deidiha intensificato ledisul territorio. Queste iniziative mirano a garantire un ambiente più sicuro, specialmente in un periodo in cui l'afflusso di persone aumenta, come quello delle festività. L'attività, iniziata nella prima metà di novembre, ha portato arisultati, tra cuie denunce.recenti e crimine aDurante queste, le forze dell'ordine hanno eseguito duee hanno denunciato undici persone in vari contesti. Tra i più rilevanti, un cittadino romeno poco più che ventenne è stato assunto alle manette poiché destinatario di un mandato di cattura per furto aggravato emesso dalla Procura di Salerno. Questo arresto sottolinea la cooperazione tra le forze dell'ordine di diverse province.