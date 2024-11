Anteprima24.it - Legambiente Avellino, successo della raccolta fondi: si pianta a Piazza Garibaldi

Tempo di lettura: 2 minuti– Alveare annuncia con entusiasmo che è stato raggiunto l’obiettivonecessaria perre quattro nuovi alberi a.Domani, Mercoledì 20 novembre alle 10, insieme ad alcune classi dell’I.C. Regina Margherita, gli ambientalisti procederanno alla piantumazione degli alberi, un piccolo ma significativo gesto che mira a un più ambizioso traguardo: la realizzazioneprima strada scolasticacittà.“Grazie all’impegnocomunità e alla generosità dei donatori, in meno di quindici giorni è stato possibile raccogliere le somme per il progetto, che contribuirà a rendere più verde e vivibile uno degli spazi più centralicittà. Dopo il crowdfunding dello scorso gennaio che ci ha consentito dire cinque ligustri a via Pini è davvero un grandissimo risultato”, ha dichiarato il presidente di, Antonio Di Gisi.