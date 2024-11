Gaeta.it - Lavoro in nero e sfruttamento: scoperto un sistema illecito in un’azienda alimentare di Fermo

Facebook WhatsAppTwitter Recenti indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno rivelato un gravissimo caso dilavorativo all’interno dioperante nel settore. I risultati hanno portato al sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro e alla denuncia di sei individui, italiani e cinesi, accusati di intermediazione illecita di manodopera e estorsione. La situazione è emersa grazie alla testimonianza di un ex dipendente che ha subito un infortunio mentre era ale per il quale ha richiesto aiuto medico, venendo poi licenziato.Condizioni didrammaticheLe condizioni in cui operavano i dipendenti di questa azienda erano a dir poco disumane. Gli operai erano costretti a lavorare per dodici ore al giorno, senza alcuna possibilità di assentarsi, nemmeno per ragioni di salute.