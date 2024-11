Joe Barone il figlio | Nascerà una Fondazione e doneremo defibrillatori alle scuole calcio

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 novembre 2024 – ''Siamo ancora nelle prime fasi ma andiamo avanti su questo progetto. Sarà una cosa bella sia per la gente che ha conosciuto mio padre a New York ma anche qui a Firenze''. Ad annunciare la nascita di unain memoria del dirigente della Fiorentina Joe, prematuramente scomparso il 19 marzo scorso per un attacco cardiaco, è stato ilGiuseppe, presente al premio internazionale di ciclismo 'Giglio d'oro' a Calenzano (Firenze). “Mi sento male”. Ore 15:24, inizia il dramma Joe: “Presto, serve un’ambulanza” "Vogliamo donare ia tutte leche sono qui nella zona di Firenze e a New York, è una piccola cosa che vogliamo fare, poi però abbiamo tante altre ideequali stiamo lavorando'', ha detto Giuseppe che ha ricevuto un premio speciale alla memoria del padre.