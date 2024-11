Cassano e il conto da incubo da Salt Bae | 880 euro in quattro non ci rivedremo mai più!

Leggi su Open.online

Antonionon conserva un ricordo eccezionale della cena estiva insieme alla sua famiglia nel locale di Nusret Gökçe, macellaio, chef e fenomeno del web a livello mondiale comeBae. Per intenderci, colui che ha coniato un modo tutto proprio e abbastanza scenografico di salare la carne, diventando protagonista di alcuni popolarissimi meme. Niente che avrebbe potuto impressionare El Pibe di Bari Vecchia, che ieri sera a Viva El Futbol, il podcast che conduce assieme ai colleghi Lele Adani e Nicola Ventola, dopo la fine dell’avventura (e, a quanto pare, dell’amicizia) di tutti e tre con Bobo Vieri alla Bobo Tv, ha raccontato, con le iperboli che contraddistinguono i suoi interventi, la sua esperienza: «Siamo andati in Grecia e abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere.