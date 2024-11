Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 19:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in in provincia di Reggio Emilia quando sono 208 su 477 le sezioni scrutinate Michele De Pascale risulta aver incassato 61 8% dei consensi dei Reggiani mentre la sua Rivale la civica Elena Ugolini si ferma il 34 e 9 per 100 per quanto riguarda i prati via momento il Partito Democratico al 48 e tre fratelli d’Italia Licia 99 Forza Italia al 5 al 6 la Rega al 4:09 % cronaca sarebbe venuto in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio Ercolano in provincia di Napoli l’esplosione di oggi pomeriggio costata la vita a 3 persone quanto si apprende dai primi accertamenti eseguiti sul posto dei Carabinieri della tenenza di Ercolano comunità in lutto oggi quella di Lentini provincia di Siracusa dove sono in corso i funerali di Margaret spada la 22enne morta adopo tre giorni di coma dopo essersi sottoposto a un intervento di rinoplastica parziale una cittadina che volge in un abbraccio collettivo ha ragione vita volata via troppo presto ancora cronaca tragico incidente stradale tra due volanti della polizia nel quartiereno di Monte Mario un poliziotto 32 anni ha Marco è morto e altri colleghi sono rimasti feriti Dalle prime informazioni sembra si tratti dei due conducenti delle volanti una donna trasportato al San Camillo un uomo all’ospedale Santo Spirito mente è stato portato al San Filippo Neri l’altro passeggero presumibilmente una persona precedentemente è fermata la vittima lavorava al distretto Primavalle Nations League Italia Ai quarti è possibile avere l’aria potrebbe avere un avversaria più difficile ritorno in trasferta a perdere quella doppia sfida potrebbe voler dire giocare subito per le qualificazioni al mondiale 2026 nell’urna ci sono Germania Spagna e Portogallo Staremo a vedere buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa