Davidemaggio.it - Sonia Bruganelli mette le mani avanti: ‘Sono divisa tra la volontà di rimanere a Ballando e fermarmi”

Leggi su Davidemaggio.it

“Forse sono arrivata al massimo di quello che potevo dare, anche fisicamente“. Il quinto spareggio ‘sta stretto’ a. Complice l’ottava puntata dicon le Stelle, che l’ha vista finire di nuovo a rischio eliminazione, poi rimandata all’apertura del nono appuntamento, l’opinionista tv si è mostrata perplessa sui social di fronte all’eventualità di restare in gara. Per questo,ndo le, ha annunciato che sta prendendo in considerazione l’idea di fermarsi.In realtà sono un pochino, scissa, tra ladiin trasmissione, quindi di dedicarmi al nostro quinto, credo, spareggio e, anche, inveceperché inizio ad essere fisicamente provata. E questo vuol dire che, in qualche modo, la bellezza, la leggerezza con cui entravo in sala (è svanita, ndDM)ha fatto sapereai suoi follower durante una diretta Instagram.