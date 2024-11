.com - Oman, ambasciatore Alsaid: “Rapporto con Italia solido, Roma-Muscat mai così vicine”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Quest’anno l’ambasciata dell’incompie 50 anni, mentre i due Paesi intrattengono relazioni diplomatiche dal 1972. In occasione della festa nazionale del Paese, l’Adnkronos ha incontrato l’Nazar Al Julanda Majid, che darappresenta il Sultanato anche in Albania, Bosnia-Erzegovina, Grecia, Malta, Ria e S.Marino, a testimonianza della centralità deltra. “Che saranno ancora piùa partire dal 20 dicembre: è la data in cui laAir attiverà il volo diretto tra le due capitali. Un’occasione per glini di visitare il nostro Paese in modo più semplice e immediato”, esordisce l’. Le relazioni trasono solide e fruttuose, partono dalla cooperazione diplomatica e politica, e includono partenariati commerciali e di investimento.