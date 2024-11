Gaeta.it - Javier Bardem protagonista della nuova serie tv “Cape Fear”: dettagli e trama

Facebook WhatsAppTwitter, dopo il suo coinvolgimento nella“Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez“, ha già avviato un nuovo progetto interessante. Sarà ile produttore di “– Il promontoriopaura”, unache si ispira all’omonimo film di Martin Scorsese, uscito nel 1991. Quattro delle figure chiave del progetto si sono già fatte notare: Martin Scorsese e Steven Spielberg per la produzione, e Nick Antosca, noto per il suo lavoro in “The Act”, per la creazione.Ladi “”: un thriller ricco di tensioneLaseguirà la storia di Amanda e Steve Bowden, una coppia di avvocati felici, le cui vite cambiano drasticamente con l’arrivo di Max Cady, interpretato da. Cady, un killer noto con un legame oscuro con il passatocoppia, esce di prigione e si propone di vendicarsi.