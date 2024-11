.com - Giovane rampollo nei guai: diffuse foto hot della ex minorenne

Undi famiglia nobile si trova al centro di un procedimento giudiziario presso il tribunale di Roma, con l’accusa principale che riguarda la diffusione di immagini intime di una ex fidanzata, all’epoca, sui social media. Il ragazzo, ora 21enne, deve rispondere di cessione e detenzione di materiale pedopornografico, oltre che di minacce rivolte alla ragazza. La vicenda, che ha origine in una relazione adolescenziale, è sfociata in un processo abbreviato, con la sentenza prevista per l’inizio del prossimo anno.Immagini hotsui social, le accuse contro ilLa vicenda inizia nel 2022, quando la relazione tra i due giovani termina. Come racconta Il Messaggero, poco dopo, unaragazza, all’epoca, appare sul profilo Instagram del suo ex fidanzato.