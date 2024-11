Zon.it - Commemorazione di Emilio Aversano: aggiunto all’elenco dei Caduti di Guerra

Leggi su Zon.it

Ieri mattina, 17 Novembre 2024, presso la sede del Dopo Lavoro-Bocciodromo “G. Garibaldi” nella frazione Coperchia di Pellezzano, si è svolta una cerimonia commemorativa dedicata agli eroi di tutte le guerre, in particolare al socio, già Maresciallo Capo della Marina Militare Italiana, caduto durante l’ultimo conflitto mondiale. Laha unito molte persone.In questa occasione, il suo nome è stato finalmentedeipresente sulla lapide eretta nel 1949, precisamente nello spazio all’epoca lasciato vuoto poiché il militare era ancora considerato disperso. Laè stata un momento di grande emozione.“È stato un onore per me” – ha dichiarato il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – “rappresentare il Comune di Pellezzano in una cerimonia toccante ed emozionante, alla quale hanno partecipato i membri dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Salerno – e dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria – sezione di Salerno”.