Quotidiano.net - Alla Cop29 inizia l'ultima settimana, arrivano i ministri

Comincia a Baku la seconda edella, la conferenza annuale dell'Onu sul clima. Oggi è la giornata di sviluppo umano, bambini e giovani, salute, educazione. Dopo la primadi negoziati condotti dagli sherpa, oggi nella capitale azera cominciano ad arrivare idell'Ambiente e dell'Energia, per concludere le trattative a livello politico. In serata arriverà il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. La chiusura della conferenza è prevista per venerdì 22. I temi principali del negoziato sono due: finanza climatica (il più importante) e mercato del carbonio. Per la finanza climatica, l'obiettivo è aggiornare il fondo da 100 miliardi all'anno di aiuti ai paesi vulnerabili contro il cambiamento climatico, previsto dall'Accordo di Parigi e in scadenza nel 2025.