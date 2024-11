Lapresse.it - Roma, 22enne morta dopo rinoplastica. L’autopsia: ipotesi dose eccessiva anestetico

Tra leprese in considerazione dall’equipe medico legale nominata dalla Procura diche venerdì scorso ha effettuatosul corpo di Margaret Spada, ci sarebbe quella di unadie di un farmaco vaso costrittore che avrebbe dovuto contenere il sanguinamento. La, originaria di Lentini in provincia di Siracusa, èil 7 novembre tre giornila somministrazione di unadilocale che gli era stata praticata prima di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica al naso, in un ambulatorio non autorizzato a praticare operazioni, in via Cesare Pavese nel quartiereno dell’Eur.I due medici indagati per omicidio colposoI due medici che stavano per praticare l’operazione, padre e figlio, sono indagati per omicidio colposo.