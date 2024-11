Sport.quotidiano.net - Diretta MotoGp Barcellona oggi, gara live: sfida finale tra Martin e Bagnaia

, 17 novembre 2024 – Tutto in una, ultima tappa del Mondiale, si decide la corsa al titolo. In lizza Jorgee Francesco: lo spagnolo si presenta al via del Gran premio della Solidarietà con 19 lunghezze di vantaggio sul campione in carica della Ducati. Con 25 punti a disposizione, al pilota italiano, reduce da un sabato perfetto con pole e vittoria nella Sprint Race, serve un’impresa per non abdicare. I calcoli sono semplici: Pecco deve vincere il Gp oppure arrivare secondo al traguardo, conche dovrebbe chiudere, nell’eventualità, decimo e quindicesimo. Conterzo, il futuro pilota dell’Aprilia sarebbe campione anche con zero punti. A Jorge, in pratica, basta terminare laal nono posto per celebrare il primo titolodella carriera.