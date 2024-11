Lanazione.it - Andrea Ceccherini, l’incontro con il presidente Sergio Mattarella: i 25 anni dell’Osservatorio Giovani Editori

Firenze, 17 novembre 2024 – Oltre un milione l’anno di studenti formati attraverso progetti mirati a sviluppare una cittadinanza consapevole tra informazione, economia, finanza, energia, ambiente. È questo il numero che più di tutti descrive i 25dalla nascitaPermanente, presieduto e fondato da. E proprio ildella Repubblica,, due giorni fa ha salutato il traguardo davanti a mille studenti. “Sono lieto – ha detto– di questa opportunità di dialogo, in una assemblea che celebra i 25di nascita. Una iniziativa che, fin dagli esordi, si è proposta di sviluppare lo spirito critico dei, attraverso la proposta di una lettura delle fonti plurali d’informazione: il giornale in classe, per avere cittadini consapevoli ed esigenti.