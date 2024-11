Ilgiorno.it - Come si viveva in casa di riposo 60 anni fa? La storia di Villa Serena, prima Rsa della Lombardia

MONZA – Giovedìha compiuto 60. La storicadimonzese fu la. “fu il primo esempio dididi questo tipo ine tra i pochi in Italia – racconta il presidenteFondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Claudio Cogliati – perché forniva assistenza globale per gli anziani”. Nella stessa occasione, quel 14 novembre 1964 veniva posata anche lapietra del Nuovo ospedale San Gerardo di via Donizetti, proprio accanto.aveva un’organizzazione specializzata nei bisogni assistenziali e mediciterza età. Il primo direttore fu il medico monzese Elio Baldoni (1921-2014), titolarecattedra di Geriatria e Gerontologiaall’Università di Pavia e poi all’Università di Milano. Baldoni concepì inun modello innovativo di ricovero per pazienti anziani, incentrato sull’assistenza continuativa e sulla riabilitazione psico-motoria.