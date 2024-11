Gaeta.it - Esilio del vescovo di Jinotega: cresce la repressione della Chiesa in Nicaragua

La situazionecattolica incontinua a suscitare preoccupazione, soprattutto dopo l'allontanamento di monsignor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez,diocesi di. I fatti risalgono a mercoledì 13 novembre 2023, quando le autorità nicaraguensi hanno esiliato il prelato in Guatemala, segnando un ulteriore passo nellantelibertà religiosa nel Paese. Questa notizia è stata ampiamente riportata dai media locali e internazionali, evidenziando un contesto di tensioni e conflitti tra lae il governo.Il contesto del conflitto trae governoL'di monsignor Herrera non è un caso isolato, ma inserito in un panorama di ostilità contro lacattolica in. Dal 2021, diverse autorità ecclesiastiche hanno subito attacchi e minacce, e l'azione del governo di Ortega appare sempre più mirata a silenziare le voci dissenzienti.