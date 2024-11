Gaeta.it - Roma: riaperta la fermata della Metro C di Teano dopo l’incendio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter LaC diha ripreso il servizio in entrambe le direzioni,una settimana di chiusura dovuta a un incendio. L’incidente è avvenuto il 6 novembre e ha richiesto interventi urgenti da parte dei vigili del fuoco. Fortunatamente, non ci sono stati danni alle persone e la circolazione dei treni non ha subito fermi prolungati. Ecco i dettagli di quanto accaduto.il rogo e l’intervento dei vigili del fuocoMartedì 6 novembre, alle 8.45, un incendio si è sviluppato in un locale di servizio all’internodi. Il rogo ha interessato principalmente un deposito di ventiquattro batterie elettriche, generando un denso fumo che ha invaso le banchine e le aree di transito dei passeggeri. Questo ha reso necessaria l’immediata attivazione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme.