Mister Movie | Rey Skywalker di Daisy Ridley sarà la protagonista di diversi nuovi film di Star Wars

Rey Skywalker di Daisy Ridley sarà la protagonista di diversi nuovi film di Star Wars

Secondo un recente rapporto di The Hollywood Reporter, Rey, interpretata da, è una delle risorse cinematografiche più importanti nell'universo di.Il Valore di Reynell'Universo diGli insider del settore affermano che il personaggio di Rey è al centro di deliberazioni interne sulla sua collocazione nei progetti futuri, data la sua rilevanza per l'intera saga. La sua popolarità e il potenziale del personaggio potrebbero aprire la strada a una nuova fase di avventure intergalattiche.I Progetti Futuri: Qualeil Ruolo di Rey?Dopo il controverso finale della trilogia sequel con: The Rise ofdel 2019, Rey potrebbe tornare comedi una nuova serie di