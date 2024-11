Mistermovie.it - Mister Movie | People incorona John Krasinski come l’uomo più sexy del mondo

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’attore e regista, noto per il suo talento e la sua versatilità a Hollywood, è stato eletto “uomo piùdel” dalla rivista. In una decisione che ha fatto sorridere i fan e stupito lo stessoha deciso di celebrare la star con una copertina speciale per il numero dedicato ai «125 uomini che amiamo».topiùdelConosciuto per il suo carattere alla mano e l’ironia che lo contraddistingue,non si aspettava affatto di ricevere questo riconoscimento. Commentando la notizia, l’attore di 45 anni ha ammesso di aver avuto una reazione inaspettata: «È statoun blackout immediato», ha dichiarato, «mi è sembrato di vivere un momento surreale, pensavo quasi fosse uno scherzo».