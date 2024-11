Gaeta.it - Lavori avviati a Caserta per un nuovo impianto sportivo ecosostenibile dedicato all’atletica

Nella mattinata di oggi, sono ufficialmente iniziati ial Parco degli Aranci di, noto per la sua posizione nel cosiddetto "Buco della 167". Questo ampio spazio urbano consentirà la costruzione di unleggera, un'iniziativa che punta a rinnovare l'offerta sportiva della città. La nuova pista di atletica, progettata secondo standard di eccellenza, avrà otto corsie ed è stata riconosciuta e validata dalle autorità sportive competenti, ossia il CONI e la FIDAL. Ciò permette di attivare un palcoscenico per competizioni di rilevanza internazionale.Dettagli sulla nuova pista di atleticaLa progettazione dell'prevede l'installazione di una pista all'avanguardia, in grado di attrarre eventi di atletica leggera di grande prestigio.