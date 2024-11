Lettera43.it - Il Booker Prize 2024 a Samantha Harvey per il romanzo Orbital

si è aggiudicata il, il premio letterario più prestigioso nel Regno Unito. La scrittrice britannica ha trionfato grazie al suoche si svolge a bordo della Stazione spaziale internazionale seguendo sei astronauti che, in un solo giorno, osservano 16 albe e tramonti girando attorno all’orbita terrestre. «Guardare il pianeta dallo spazio è come un bambino che si guarda allo specchio e si rende conto per la prima volta di star guardando se stesso», ha detto l’autrice nel ritirare il riconoscimento. «Dedico il premio a tutti coloro che parlano a favore e non contro la Terra, a favore e non contro la dignità degli esseri umani e delle altre vite». Iluscirà in Italia per NN Edizioni nei primi mesi del 2025. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thes (@thes), la trama delvincitore delIlsi svolge nell’arco di una giornata e segue sei astronauti a bordo della ISS.