Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma

Il casting per ilè finito. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio,siederà sulla panchina giallorossa, lasciata vuota da Ivan Juric, esonerato al termine di-Bologna. Per l’ex Leicester, che nel pomeriggio ha trovato l’accordo con il presidente Dan Friedkin a Londra, si trattaterza esperienza alla guida del club di cui si è sempre professato tifoso.Da capire i termini dell’accordo trae la. Secondo la Gazzetta dello Sport, Sir– che qualche mese fa aveva annunciato all’addio alla panchina – dopo sei mesi da traghettatore potrebbe entrare in società con un ruolo da dirigente.Da domaniè già chiamato al primo allenamentosua nuova. Quella del 2009 sfiorò lo scudetto dopo una rimonta pazzesca sull’Inter, quella del 2019 veniva da annate importanti ma non credeva più in Di Francesco.