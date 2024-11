Romadailynews.it - Cina-Italia: musica offre ponte culturale tra Paesi

Roma, 13 nov – (Xinhua) – Un conservatoriono intende mettere in scena in“Turandot”, del celebre compositore operisticono Giacomo Puccini, e la produzione coinvolgera’ cantanti e artisti di scenani, insieme a orchestre cinesi. Lo ha rivelato Giorgio Albiani, delegato all’internazionalizzazione del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. “Turandot” di Puccini, ambientato nell’antica, e’ un esempio emblematico di come lapossa unire culture diverse, ha riferito a Xinhua Giovanni Pucciarmati, direttore del conservatorio. Altre collaborazioni stanno prendendo forma tra istituzionili cinesi ene. La scorsa settimana e’ andata in scena una rappresentazione dell’opera “Marco Polo” per il pubblico cinese a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang.