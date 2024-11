Dilei.it - Carlo Conti su Sanremo: “Non ci dormo la notte”. Il sogno di Tiziano Ferro e l’ipotesi su Blanco

Mancano poche settimane all’annuncio dei Big in gara a2025. Eha ammesso di non dormirci la: l’annuncio, in previsione per il 2 dicembre con il Tg delle 20, è già super atteso. Ma quali sono i nomi papabili? Il conduttore ha un(quello di riportare un nome forte comeal Festival). E un’ipotesi: dare auna possibilità dopo quanto accaduto all’Ariston durante la presentazione del brano L’Isola delle Rose., i nomi a2025Il Festival di2025 va in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025: mancano quattro mesi alla kermesse, che vede il ritorno dialla conduzione, dopo cinque anni strabilianti firmati da Amadeus. La curiosità è tanta, anche e soprattutto per i possibili Big in gara. Sappiamo intanto il nome del co-conduttore per la finale del Festival: se nel 2024 Amadeus ha scelto Fiorello, il duo degli “Amarello” che ha riscosso enorme successo durante le edizioni,ha optato per Alessandro Cattelan, nome di nicchia ma in grado di tenere il palco in modo impeccabile.