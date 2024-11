Quifinanza.it - Bonus Natale 2024, raddoppio dei beneficiari e nuove categorie incluse: come fare domanda

Giorgia Meloni rilancia sule sfodera un colpo di scena per allargarne la platea. L’indennità da 100 euro per i dipendenti con redditi fino a 28 mila euro e famiglia a carico potrebbe raddoppiare i, ma il percorso è tutto in salita.“Proviamoci”, è il suo incitamento, ma per non intaccare i fondi destinati alla riduzione delle tasse, la presidente del Consiglio punta ancora sul concordato preventivo biennale, ora esteso fino al 12 dicembre.Il ministro Ciriani annuncia ildeiIl governo si spinge oltre con l’annuncio del ministro Luca Ciriani, che parla di risorse “per arrivare almeno al” dei destinatari delnatalizio. I numeri potrebbero quindi passare da 1,1 milioni a 2,2 milioni di, includendo le famiglie monogenitoriali.