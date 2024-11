Quifinanza.it - Salta l’accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, annunciato lo sciopero

Leggi su Quifinanza.it

La trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom, Fim e Uilm per ildelcollettivo nazionale dei2024 – 2027 non è andata a buon fine, con le sigle sindacali che hannoin via unitaria il blocco degli straordinari e 8 ore digenerale su base territoriali che verrà effettuato entro il 15 gennaio 2025. L’obiettivo dei rappresentanti deiè “far cambiare la posizione e l’atteggiamento di Federmeccanica e Assistal”, motivo questo che ha condotto a farre le trattative.Il no secco a continuare a trattare suldeldeiè arrivato da parte dei sindacati dopo ben otto incontri che, evidentemente, non hanno portato ai frutti sperati.Le sigle, nello specifico, chiedevano a Federmeccanica un aumento salariale di 280 euro sul trattamento economico minimo, con l’adeguamento al livello C3 (ex 5° livello) nel periodo compreso tra il 2024 e il 2027, così come la rivalutazione analoga per quanto riguarda i trattamenti di trasferta e di reperibilità.