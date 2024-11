Lanazione.it - Lotta al degrado: nei primi 10 mesi dell’anno ripuliti 2mila metri quadri dalle scritte

Pisa, 11 novembre 2024 – Neidiecidel 2024 sono stati 333 gli interventi per la rimozione dai muri della città delleabusive, per una superficie complessiva di 2.000(di cui 114 in pietra). In pratica un’operazione di rimozione al giorno. Il costo degli interventi, realizzati prioritariamente nel centro storico ma anche in altre zone della città, è stato di 52.000 euro. “Prosegue incessante l’attività di rimozione dellevandaliche e delle affissioni abusive portata avanti dall’amministrazione comunale – dichiara l’assessore all’ambiente Giulia Gambini - in continuità con la precedente consiliatura con l’assessore Bedini, quale elemento fondamentale della missione di contrasto ale ripristino del decoro urbano e per ridare dignità alla città.