Il "Robbie Williams Live 2025" fa tappa in Italia: la popstar sarà in concerto a Trieste il prossimo luglio

«Com’è bello far concerti dain giù!». Non erano esattamente queste le parole di Raffaella Carrà, ma si adattano perfettamente al ritorno dinel nostro Paese. Laoriginaria dello Staffordshire ha infatti scelto il capoluogo friulano per l’unicana del suo; appuntamento giovedì 17allo Stadio Nereo Rocco di. La tournée vedrà il cantante esibirsi in diverse città del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Europa, per una serie di show che si estenderanno per l’intera stagione estiva. La data 0 è prevista a Edimburgo, il 31 maggio, per poi spostarsi a Londra, Manchester e Bath, prima di approdare nel continente. Buone notizie, dunque, per i fan dell’icona pop, che avranno di nuovo l’opportunità di ascoltare dal vivo il loro beniamino, a due anni di distanza delle due date trionfali all’Unipol Arena di Bologna.