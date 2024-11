Amsterdam, l’inesistente manifestazione a sostegno dei tifosi israeliani del Maccabi

Leggi l'articolo completo su Open.online

A seguito delle aggressioni addel 7 novembre, un video viene condiviso e presentato come prova di unaa favore deidelTel Aviv nella capitale olandese. La clip risulta decontestualizzata. Le riprese mostrano migliaia di persone che cantano e sventolano i colori della bandiera israeliana nel centro della capitale olandese, ma si tratta in realtà di una commemorazione tenutasi il 7 ottobre 2024.Per chi ha frettaLe autorità olandesi avevano vietato ogni tipo dia seguito degli scontri.Il video è stato ripreso un mese prima e riguarda la commemorazione della strage del 7 ottobre.AnalisiIl video è stato condiviso venerdì 8 novembre con la seguente narrazione:Piazza Dam, in tempo reale: la composta reazione diall’aggressione deida parte di una banda di filopalestinesi, al termine della partita di calcio Aiax-Tel Aviv – grazie, Debora ****** clicca sul link e ascolta il brano Jerushalaim shel ZahavVideo del 7 ottobre 2024Il video condiviso risulta pubblicato il 7 ottobre 2024 dall’utente Elab Baadany:La condivisione all’esteroTra i principali autori della decontestualizzazione troviamo Miha Schwartzenberg, attraverso un tweet del 9 novembre 2024:A different, one day after .