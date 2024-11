Lortica.it - La verità sul filo del tempo

C’è un istante, per alcuni inatteso e improvviso, in cui la vita si mostra nella sua fragilità estrema, un passo prima del vuoto. È quel momento in cui si ha la sensazione che ilsi fermi, anche se tutto continua a scorrere; i rumori si affievoliscono, mentre dentro di noi ogni emozione si amplifica. Alcuni, come me, sentono il bisogno imprescindibile di conoscere la, qualunque essa sia, perché ogni istante, ogni respiro diventa prezioso quando si sa che ilè contato. Sapere è l’unico modo per restare ancorati alla propria volontà, per dare forma al proprio congedo, per lasciare un ultimo ricordo di sé fatto di scelta, di dignità, di presenza fino alla fine.Altri, invece, preferiscono la morbidezza di una bugia bianca, un’ombra di speranza o un velo di inconsapevolezza.