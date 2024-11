Dilei.it - La Talpa, Diletta Leotta annuncia il nome della nuova opinionista

Quella de Laè una partita ancora tutta da giocare. Il reality show, attesissimo, è tornato in onda il 5 novembre in una versionema non completamente rinnovata se non per la conduzione, affidata a. La conduttrice sportiva sta iniziando a prendere le misure con questarealtà davvero inedita per lei e sta provando ad aggiustare quello che non è andato nella prima puntata. Tra le novità di lunedì 11 novembre, oltre a quella di andare in onda nella storica collocazione del Grande Fratello, c’è anche ilche è statata durante la puntata di Verissimo del 9 novembre.Chi è lade La“Vorrei spoilerare una piccola cosa. Ludovica Frasca sarà anche l’de La“, ha raccontatonello studio di Verissimo, dov’è stata ospite per raccontare delle sue impressioni circa la prima puntata e per rivelare che la concorrente eliminata dal gioco è pronta ad assisterla durante le prove e l’aiuterà a capire chi possa essere la, al momento ancora sconosciuta.