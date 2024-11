Quotidiano.net - Elea, la 'pianificazione' cruciale per il futuro dei data center

La "" è la strada maestra da seguire per condurre l'industria deiverso il, in uno scenario di rapida espansione, guidato dall'Intelligenza Artificiale. Il tema è stato al centro delle discussioni nell'ambito della partecipazione dis, fondal piemontese Alessandro Lombardi in Brasile, al DCD>Connect di San Paolo, uno dei principali eventi del settore nelle Americhe. Secondo la direttrice di Sostenibilità, Ehs e Supply Chain di, Crislaine Corraline, una delle criticità del settore è la difficoltà di anticipare le richieste a causa della velocità del mercato. Per questo "laè la chiave strategica per farsi trovare pronti e inabbiamo adottato iniziative per affrontare queste sfide: investiamo nell'istruzione per avere manodopera qualificata, siamo vicini ai partner per evidenziare le nostre necessità, visitiamo le fabbriche per rafforzare il nostro allineamento e decentralizziamo la catena di approvvigionamento, diversificando i fornitori per regione per garantire una copertura in diverse città", ha spiegato all'ANSA.