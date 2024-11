Ilrestodelcarlino.it - Crisi, si allarga la mobilitazione: "Il corteo partirà davanti alla Berco"

Accendere un riflettore sullo stato di profondache sta investendo il settore della metalmeccanica nel Ferrarese, dove è concreto il rischio di una vera "catastrofe sociale". È questo lo scopo dello sciopero di otto ore del settore, proclamato dalle segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm per la giornata di domani e che vedrà a Copparo una grande manifestazione, con unche dalle 9.15 prenderà il via dinanzi ai cancelli dello stabilimentoper raggiungere piazza del Popolo, dove si alterneranno gli interventi di delegati sindacali di imprese del territorio e dei segretari nazionali Ferdinando (Fim Cisl), Rocco Palombella (Uilm Uil) e Michele de Palma (Fiom Cgil). La vertenza che sta riguardando la, assieme a quella della Regal Rexnord di Masi Torello sono solo la punta dell’iceberg della drammatica situazione che sta vivendo il comparto nella nostra provincia, che sta mettendo in luce tutte le proprie fragilità.