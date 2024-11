Cultweb.it - Sinistra al caviale, perché Elly Schlein ha parlato di olio di ricino in risposta alla provocazione della premier Meloni?

C’è un riferimento storico infausto al ventennio fascista nelle parolesegretaria del Partito Democraticoche, inGiorgia, sulla “al”, ha detto di non aver mai mangiato. E di non sopportare che i lavoratori vengano purgati condi. Ai tempidittatura di Mussolini, infatti, gli squadristi costringevano gli avversari politici e gli oppositori a bere una grande quantità didiper umiliarli. La cosiddetta “purga del sovversivo” causava un terribile malesserevittima che se la faceva sotto. Non solo, le camicie nere spesso legavano una corda ai pantaloni affinché i malcapitati non potessero toglierli.In quelle condizioni, la vittima otteneva gli scherni degli aguzzini che volevano degradarla e privarla di dignità.