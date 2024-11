Notizie.com - Nel 2025 questi pensionati non potranno lavorare volendo: si giocheranno l’assegno

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Quota 103 è stata nuovamente confermata dal Governo per il prossimo anno: quali sono i requisiti per lasciare in anticipo il lavoro. Il Governo ha deciso di prorogare Quota 103 anche per il prossimo anno, così come le altre forme di pensionamento anticipato. Oltre al rifinanziamento della misura, nella Manovra non sono previste modifiche per la misura che, dunque, dovrebbe rimanere invariata anche per quanto riguarda i requisiti di accesso.Nelnon: si(Notizie.com)Confermato anche il divieto di non poter sommarepensionistico con redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo, ma entro una determinata soglia annuale che deve essere rispettata per evitare la sospensione della pensione anticipata che viene erogata sino al raggiungimento dell’età anagrafica pensionabile.